Daniel Rodrigues em segundo lugar no Open da Turquia de golfe
O golfista português Daniel Rodrigues foi hoje segundo classificado no Open da Turquia, apenas superado pelo sueco Mikael Lindberg, com quem repartia a liderança à entrada para a última volta do torneio do DP World Tour.
Daniel Rodrigues entregou um cartão com 71 pancadas na quarta volta da prova do circuito principal, uma abaixo do par do campo de Belek, em Antália, graças a três `birdies` (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois `bogeys` (uma acima), terminando com um total de 280 golpes (oito abaixo do par), em igualdade com o italiano Guido Migliozzi.
O português tinha iniciado último dia de competição na liderança do torneio, em igualdade com Lindberg, mas o sueco, de 33 anos, foi mais eficaz hoje, ao efetuar 69 pancadas, três abaixo do par do campo e menos duas relativamente a Daniel Rodrigues, conquistando o primeiro título no DP World Tour, com um agregado de 278 (10 abaixo do par do campo).
Aos 23 anos, Daniel Rodrigues consegue o resultado mais destacado da carreira -- e um dos mais relevantes do golfe português -, melhorando o sexto lugar alcançado em março no torneio de Hainan, na China, na época de estreia no circuito profissional europeu, em que falhou o `cut` em apenas duas das 11 provas realizadas.
O compatriota Ricardo Melo Gouveia também esteve em evidência na Turquia, ao terminar no grupo dos golfistas classificados em sétimo lugar -- a quarta presença no top 10 da temporada -, com um agregado de 282 pancadas, depois de hoje ter efetuado 69, três abaixo do par do campo, fruto de sete `birdies` e quatro `bogeys`.