Daniel Rodrigues termina em 31.º no Open do Bahrain do DP World Tour de golfe
O português Daniel Rodrigues terminou no 31.º lugar no Open do Bahrain, torneio do DP World Tour de golfe, após realizar hoje novamente um percurso de 69 pancadas, três pancadas abaixo do par.
Daniel Rodrigues consegue no Bahrain o melhor resultado da sua carreira, num torneio em que Ricardo Melo Gouveia falhou o 'cut', na sexta-feira.
O golfista luso arrecada 19.152,59 euros de prémio e sobe a 69.º do ranking da 'race to Dubai'.
O percurso de hoje foi o terceiro consecutivo com 69 pancadas, pelo que fecha com 279 pancadas o torneio disputado no campo do Royal Golf Club, em Al Mazrowiah, localidade a sul da capital, Manama.
O vencedor foi o alemão Freddy Schott, que precisou do recurso a play-offs para derrotar o escocês Calum Hill e o norte-americano Patrick Reed - todos ficaram com 271 pancadas, 17 abaixo do par, sendo necessário o desempate.
