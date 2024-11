Diego Forlán perde na estreia no ténis profissional

O ex-futebolista Diego Forlán perdeu na sua estreia no ténis profissional, no challenger de Montevideu, ao ser derrotado por 2-0, juntamente com o argentino Federico Coria, na variante de pares da prova uruguaia.

Diego Forlán, de 45 anos e Federico Coria perderam por 6-1 e 6-2 face aos bolivianos Boris Aris e Federico Zeballos, na primeira ronda da prova do challenger tour da ATP.



No final do encontro, Diego Forlán agradeceu a Federico por ter aceitado o convite de jogar ao seu lado e afirmou que sabia que iria ser uma partida “difícil” e que continuará a competir em torneios amadores da ITF.



“Gostei bastante. Sabia que a probabilidade de ser um jogo difícil para nós era muito elevada, por isso preparei-me para, pelo menos, não passar um mau bocado e poder desfrutar do jogo e foi isso que fiz”, disse o antigo jogador de futebol.



O ex-avançado uruguaio, que foi considerado o melhor jogador e sagrou-se melhor marcador do campeonato do Mundo de 2010, representou clubes como o Manchester United, o Inter de Milão e o Atlético de Madrid.



Desde que se retirou do futebol em 2019, Diego Forlán tem participado em torneios amadores de ténis e teve algum sucesso, o que lhe valeu o convite para jogar no maior torneio profissional do Uruguai.