Dinamarca de campeã europeia de andebol pela terceira vez

Os dinamarqueses, que só não conseguiram vencer Portugal (29-31 na primeira fase) e já tinham batido os germânicos por 31-26 na Ronda Principal, repetiram os títulos de 2008 e 2012, depois de um jogo que já lideravam ao intervalo por 18-16.



No ranking da prova, a Dinamarca deixa para trás precisamente a Alemanha (vencedora em 2004 e 2016) e também a Espanha, ficando apenas atrás da França, que soma quatro títulos e era a detentora do troféu, e da líder Suécia, com cinco.



O terceiro lugar foi para a Croácia, que bateu a Islândia por 34-33, enquanto Portugal impôs-se na sexta-feira à Suécia por 36-35 no jogo de atribuição do quinto posto e conseguiu a sua melhor classificação de sempre.