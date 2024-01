Dinamarca e Suécia nas `meias` do Europeu de andebol

Os dinamarqueses, tricampeões mundiais em exercício, e os suecos, que defendem o título europeu conquistado em 2022, confirmaram o favoritismo no Grupo II da Ronda Principal da prova a decorrer na Alemanha, assegurando o apuramento para as meias-finais na terceira e penúltima jornada.Portugal ainda acalentava a esperança de lutar pelas medalhas, mas essa ficou desfeita com a pesada derrota de hoje , apesar de continuar bem posicionado para terminar no terceiro lugar da ‘poule’ e poder disputar o jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares.A equipa das ‘quinas’, que tem como melhor resultado no Europeu o sexto posto alcançado em 2020 (com vários jogadores que integram a atual equipa), persegue também o sonho do apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024, depois da presença inédita em Tóquio2020, nos quais terminou no nono lugar.Mesmo afastada das ‘meias’, a seleção portuguesa está a constituir-se como uma das sensações do torneio e há um jogador em grande destaque, o lateral Martim Costa, que, a uma ronda do fim da segunda fase, se assume como o melhor marcador, com 46 golos.Hoje, Martim Costa voltou a ser o mais eficaz de Portugal, com oito golos, mais um do que o pivô Luís Frade, aumentando a vantagem sobre o dinamarquês Mathias Gidsel, que contribuiu com cinco para o triunfo sobre a Noruega e passou a totalizar 42. A eficácia do nórdico é, no entanto, assustadora: 84% contra os respeitabilíssimos 69,7% do português.Mesmo com Gidsel a tempo parcial e o estelar Mikkel Hansen a descansar durante quase todo o encontro, a Dinamarca não teve dificuldade para bater a Noruega, mantendo o percurso 100% vitorioso na prova (seis triunfos) e assegurando o primeiro lugar do agrupamento.A conquista do Grupo II, independentemente do desfecho do último jogo, na terça-feira, com a Eslovénia, deverá permitir também aos tricampeões mundiais evitar um confronto nas meias-finais com a França, atual campeã olímpica e líder isolada do Grupo I.Portugal também estará muito interessado no embate entre dinamarqueses e eslovenos, que hoje venceram os Países Baixos por 37-34 e passaram a totalizar os mesmos pontos da equipa lusa, assumindo-se como os únicos que a podem impedir de terminar no terceiro posto.A formação liderada pelo selecionador Paulo Jorge Pereira está, no entanto, em posição privilegiada, uma vez que apenas precisa de obter o mesmo resultado dos rivais na derradeira jornada, perante os neerlandeses, já condenados ao último lugar.Portugal venceu a Eslovénia na segunda ronda da ‘main round’, por 33-30, ficando com vantagem no confronto direto em caso de empate, o que lhe permite encarar com otimismo a quarta e última jornada, na qual a Suécia defronta a já eliminada Noruega, numa partida sem grande interesse competitivo.