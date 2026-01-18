Dinamarca, Eslovénia, Islândia e Hungria confirmam `main round` e Portugal adia

A decisão sobre qual das seleções acompanhará a Dinamarca no grupo B rumo à fase principal, após os coanfitriões terem vencido por 39-24 a Roménia, alcançando o seu segundo triunfo na prova, ficou adiada para a terceira jornada da fase de grupos.



Na terceira jornada, a decorrer na terça-feira, Portugal defronta a Dinamarca e a Macedónia do Norte a Roménia e a decisão poderá depender da diferença de golos entre ambas as seleções.



No Grupo D, concentrado em Baerum, a Eslovénia somou o seu segundo triunfo ao vencer a Suíça, por 38-35, e também já confirmou a presença entre as 12 melhores do torneio, ficando adiada para a última jornada qual será a outra seleção apurada.



No outro encontro do grupo, as Ilhas Faroé, depois de na primeira jornada terem empatado a 28-28 com a Suíça, venceram o Montenegro, por 37-24, e estão em excelente posição para continuar em prova.



No Grupo F, em Kristianstad, na Noruega, Islândia e Hungria alcançaram a segunda vitória, derrotando Polónia (31-23) e Itália (32-26), respetivamente, e seguem ambas para a ‘main round’, ficando apenas por decidir em que posição já que se defrontam na última jornada.



O Euro2026 conta já com seis seleções apurada para a fase principal, com Dinamarca, Eslovénia, Islândia e Hungria a juntarem a França e Noruega, que sábado asseguraram as duas primeira posições do Grupo C.