Dinamarca nas "meias" do Europeu feminino de andebol

Em Viena, as dinamarquesas levaram a melhor sobre as neerlandesas por 30-26 e terminam em segundo lugar do Grupo II da fase principal.



A Noruega, dupla campeã europeia e campeã olímpica, ganha o Grupo II, que fechou com clara vitória de 40-24 sobre a Suíça.



No Grupo I, tinha-se apurado, além da França, a Hungria, pelo que nas meias-finais serão as magiares as adversárias da Noruega, principal candidata ao título.