Diogo Carmona vive "momento especial" por disputar Jogos Paralímpicos de Inverno

“Para mim é um momento muito especial, de felicidade. É preciso haver alguém a fazer para a seguir acreditarmos que é possível e espero que esse seja o caso. É sem dúvida algo que também quero”, disse, à agência Lusa, o atleta que espera servir de exemplo e inspiração para que mais portugueses participem em Paralímpicos de Inverno.



No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, momentos antes de partir rumo a Veneza, em Itália, junto da restante missão portuguesa chefiada pelo presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Flávio, para participar nas Jogos Milão-Cortina2026, Diogo Carmona propôs-se ao “trabalho” de tornar o desporto paralímpico de inverno mais conhecido no panorama nacional, contribuindo para o seu mediatismo.



“Acho que o desporto adaptado é uma bandeira que deve ser mais hasteada [em Portugal]. Já fazia esse trabalho no skate, agora faço-o no snowboard e creio que também vai ser um dos lemas, levar o desporto adaptado a mais gente” salientou.



Diogo Carmona, que competirá na prova banked slalom de snowboard, categoria SB-LL2, espera dignificar a bandeira de Portugal e desfrutar do que admite ser uma “grande vitória pessoal” face à sua história de superação.



Atleta e também ator, o snowboarder luso participou em várias séries televisivas, é skater e foi atropelado por um comboio em 2019, acidente que levou à amputação de parte da perna esquerda.



“Ter conseguido chegar ao mais alto nível competitivo é uma grande vitória pessoal e estou agradecido às várias pessoas e instituições que me ajudaram a chegar aqui”, afirmou ainda o atleta.



Contribuir para a participação portuguesa e, mais especificamente, para o cumprimento da missão de Diogo Carmona é motivo de orgulho para o seu treinador, Nuno Marques.



“Entre as suas qualidades, ele tem uma capacidade muito boa de aprender o que lhe dizem. Agora, será fazer o melhor”, disse o técnico.



Os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026 decorrem entre sexta-feira e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo, e contarão com a participação de mais de 650 atletas.

