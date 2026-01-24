Djokovic avança em Melbourne

Djokovic, que, além de igualar o recorde do suíço Roger Federer no número de presenças nos oitavos de final do torneio, registou ainda a sua vitória número 400 em Grand Slams, superou van de Zandschulp Maestrelli, 141.º da hierarquia, com parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4), em duas horas e 44 minutos.



O sérvio, que se tornou ainda o recordista de presenças em 'oitavos', ao atingir a 70.ª, desempatando com Federer, vai defrontar na ronda seguinte o vencedor do embate entre o checo Jakub Mensik, 17.º do mundo, e o norte-americano Ethan Quinn, 80.º.



Em busca de aumentar os recordes de 24 títulos do Grand Slam e 10 no Open da Austrália, Djokovic continua sem perder um 'set' na 21.ª presença em Melbourne Park, tendo hoje chegado às 102 vitórias, igualando Federer.

