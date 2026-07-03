Djokovic avança em Wimbledon





(Com Lusa)





Djokovic, sétimo pré-designado neste terceiro ‘major’ da época e oitavo classificado da hierarquia mundial, bateu Rinderknech, 28.º do ranking, por 7-5, 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4), num encontro com três horas de duração, disputado no court central do All England Club, em Londres.O jogador sérvio, de 39 anos, vai defrontar na próxima ronda o russo Roman Safiulin, 132.º do mundo e que provém da fase de qualificação.O sérvio ostenta sete conquistas em Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022), que contribuem para o seu recorde de 24 títulos do Grand Slam, pontuado ainda por 10 êxitos no Open da Austrália, quatro no Open do Estados Unidos, ambos em piso rápido, e três em Roland Garros, em terra batida.