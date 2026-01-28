Djokovic beneficia de nova desistência em Melbourne





(Com Lusa)

Musetti, número cinco do mundo, abandonou a partida por lesão, após duas horas e oito minutos, numa altura em que estava a perder por 1-3 no terceiro parcial, depois de ter vencido os primeiros dois 'sets' por 6-4 e 6-3.Após ter passado nos oitavos sem jogar, devido à desistência de Jakub Mensik, Djokovic chegou hoje às 106 vitórias e continua em busca de aumentar os recordes de 24 títulos do Grand Slam e 10 no Open da Austrália.O sérvio, quarto da hierarquia do ATP Tour, entrou melhor na partida, quebrando o serviço do italiano, mas Musetti elevou a parada, ao vencer quatro jogos seguidos, vantagem que defendeu para vencer o primeiro 'set' por 6-4.Este foi o primeiro parcial perdido, na 21.ª presença em Melbourne Park, por Djokovic, de 38 anos.O segundo 'set' começou de forma atípica, com ambos os tenistas a falharem no serviço. O italiano, na primeira presença nos quartos de final do Open da Austrália, foi o primeiro a conseguir vencer um jogo de serviço e venceu por 6-3.Mas o parcial ficou marcado por um gesto de desportivismo de Djokovic que, num momento em que servia para não perder o 'set, interveio, num ponto que tinha ganho, para dizer ao árbitro que tocou na bola antes de ela ir para fora.Musetti tinha perdido nove dos 10 frente-a-frente com o experiente sérvio, incluindo um encontro no 'major' de Roland Garros, em 2021, em que teve de desistir por lesão numa altura em que vencia por dois parciais a zero.A história voltou a repetir-se hoje, com o italiano de 23 anos a pedir assistência médica no início do terceiro 'set'. Musetti ainda tentou continuar, mas acabou por desistir.No final da partida, Djokovic admitiu que o italiano "foi de longe o melhor jogador". "Eu já estava a caminho de casa esta noite. Ele deveria ter sido o vencedor hoje", acrescentou o veterano.Djokovic garantiu a presença, pela sétima vez consecutiva, nas meias-finais do Open da Austrália, marcadas para sexta-feira.O sérvio vai defrontar na ronda seguinte o vencedor do embate de hoje entre o norte-americano Ben Shelton, oitavo do mundo, e o italiano Jannik Sinner, número dois do ranking e campeão em título do Open da Austrália.