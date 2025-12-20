Mais Modalidades
Dois recordes femininos de estafeta caem nos Nacionais de clubes de natação
As nadadoras do Sporting bateram hoje dois recordes nacionais de estafeta, nos 4x100 livres e nos 4x100 estilos, durante o primeiro dia dos Nacionais de clubes em piscina curta.
Nas Piscinas Municipais da Quarteira (município de Loulé, distrito de Faro), Laura Barbeito, Maria Moura, Carolina Viana e Anna Fomina nadaram os 4x100 livres em 3.42,27 minutos, fazendo cair um anterior máximo que durava desde 2010 e pertencia a uma estafeta do FC Porto (3.44,99).
Fomina e Moura juntaram-se, depois, a Maelie Fonseca e Madalena Cerdeira para baixar para 4.05,43 o recorde dos 4x100 estilos, também anterior pertença de ‘azuis e brancas’, que haviam cumprido a distância em 4.06,14 em 2009.
De referir que o Benfica venceu ambas as distâncias, mas com estafetas que integraram nadadoras estrangeiras – Giulia Rossi-Bene, Rita Frischknecht, Jacqueline Banky e Alix Predine venceram os 4x100 livres, em 3.42,20 minutos, e Rossi-Bene, Frischknecht e Predine, acompanhadas de Camille Tissandie, impuseram-se nos estilos, em 4.04,04.
Concluídas 18 provas dos Nacionais, o Benfica lidera em femininos, com 141 pontos, contra 132 do Sporting, seguindo o FC Porto em terceiro, e no masculino, com 144 pontos, mais 20 que o FC Porto, segundo, deixando para terceiro o Algés e Dafundo.
