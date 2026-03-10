EM DIRETO
Doncic multado em 43 mil euros por "gesto pouco profissional" com árbitro na NBA

O esloveno Luka Doncic, dos Los Angeles Lakers, foi multado em 43 mil euros por fazer um “gesto pouco profissional e impróprio dirigido a um membro da equipa de arbitragem”, anunciou hoje a Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

No domingo, Doncic fez, com as duas mãos, o gesto de dinheiro dirigido a um dos árbitros no desafio com os New York Knicks, após ter sido derrubado por Mohamed Diawara, considerando ter sofrido falta.

O incidente, que resultou na sanção de 50.000 dólares, ocorreu no terceiro quarto do encontro, que terminou com a vitória dos Lakers, por 110-97.

O esloveno, que há um ano representa a equipa de Los Angeles e esta temporada tem uma média de 32,5 pontos por jogo, terminou o encontro com 35 pontos, oito ressaltos, dois roubos de bola e quatro assistências.

Os Lakers ocupam a quinta posição da Conferência Oeste, com 39 vitórias e 25 derrotas.
