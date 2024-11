Dupla Pedrosa/Campos termina em 13.º Challenge Nuvali de voleibol de praia

Os campeões nacionais, que na sexta-feira eliminaram os compatriotas Gonçalo Sousa e Tomás Sousa, num duelo inédito no Circuito Mundial, venceram o primeiro parcial, por 21-11, mas sofreram a reviravolta ao perder o segundo, por 21-16, e a ‘negra, por 15-13.



João Pedrosa e Hugo Campos terminaram o Challenge Nuvali na 13.ª posição, enquanto os irmãos Gonçalo e Tomás Sousa, com quem partilharam o Grupo E do quadro principal, ficaram em 19.º.



No decisivo encontro entre as duplas lusas, João Pedrosa e Hugo Campos tiveram que ‘puxar dos galões’ para vencer por 2-1 os irmãos Gonçalo e Tomás Sousa, provenientes da qualificação, pelos parciais de 21-9, 17-21 e 15-12.



Na ronda inaugural do Grupo E, Pedrosa e Campos perderam por 2-1 com os brasileiros Vinicius Freitas e Heitor Barbosa, pelos parciais de 16-21, 21-16 e 21-19, e Gonçalo e Tomás Sousa foram derrotados pelos alemães Philip Huster e Maximilian Just, também por 2-1, com 21-11, 17-21 e 15-10.



Os irmãos Sousa apuraram-se para o quadro principal com dois triunfos na qualificação frente aos lituanos Arnas Rumsevicius e Povilas Piesina, por 2-0, com os parciais de 23-21 e 21-16, e aos britânicos Frederick Bialokoz e Issa Batrane, por 2-1, com 15-21, 21-18 e 15-11.