Duplas portuguesas nos Europeus de 470 avançam para a frota de ouro

Nas duas provas do dia, Diogo Costa e Carolina João, quintos classificados nos Jogos Olímpicos de Paris2024, foram terceiros e sétimos, totalizando agora os mesmos 15 pontos dos japoneses Tetsuya Isozaki e Yurie Seki, que os destronaram do quarto lugar.



Por sua vez, Beatriz Gago e Rodolfo Pires somaram um quarto e um 12.º, resultado que descartaram, caindo duas posições, de sextos para oitavos, com 19 pontos.



Os Europeus continuam a ser comandados pelos italianos Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, com sete pontos, seguidos dos britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris, com nove, em pódio provisório que agora fica completo com os espanhóis Jordi Hernández e Marta Alcántara, com 15.



Diogo Costa, vice-campeão do mundo na classe 470 com o irmão Pedro Costa, em 2021, também em Vilamoura, ocupa, juntamente com Carolina João, o quarto posto do ranking mundial, enquanto Beatriz Gago e Rodolfo Pires seguem em nono.



Na quarta-feira, disputam-se mais três regatas, enquanto na quinta e na sexta-feira terão lugar duas, findas as quais ficam definidas as 10 tripulações mais fortes que no sábado vão participar na 'medal race', com pontos a dobrar.



Os Europeus de 470 contam com 55 duplas de 21 países.