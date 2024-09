Ema Pitoco de Sousa e Diogo Carvalho campeões do Mundo de dança em patinagem

A dupla lusa conseguiu o primeiro lugar quer em `style dance` quer em `free dance`, com 135.12 pontos, e chegou ao título, uma "conquista muito importante", declarou Diogo Carvalho, citado pela Federação Portuguesa de Patinagem.

"Este foi o nosso verdadeiro ano e conseguimos conquistar o ouro para Portugal", acrescentou.

Já Ema Pitoco de Sousa confessou que os dois, que patinam juntos há largos anos, sonhavam com este título "desde pequenos". "Esperamos representar o nosso país sempre da melhor forma e fazer com que Portugal se orgulhe também de nós", afirmou.

Em Rimini, Portugal somou ainda uma prata, com Craveiro a acumular 238.31 pontos na patinagem livre, no cômputo geral dos programas longo e curto, com destaque para sete saltos triplos.

O luso foi batido apenas pelo italiano Alessandro Liberatore, que venceu o título em casa com 240.02 pontos.

Antes, Madalena Costa já se tinha sagrado bicampeã do Mundo de patinagem livre.