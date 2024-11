Equipa secundária da Escócia expõe fragilidade defensiva da seleção portuguesa de râguebi

Os ensaios de Luka Begic (40+3 minutos), Samuel Marques (55) e Raffaele Storti (67), todos transformados por Marques, não foram suficientes para atenuar a copiosa derrota, em Murrayfield, em Edimburgo.

Isto contra um rival que repetiu apenas um jogador, Tom Jordan, no `quinze` que, há uma semana foi derrotado, no mesmo local, pela atual campeã do mundo, África do Sul (32-15).

Só mesmo a capacidade ofensiva, expressada nos três toques de meta, garantiu a menor diferença no marcador (38 pontos) em três encontros entre as duas seleções, após os desaires por 85-11 em 1998 e por 56-10 no Mundial de França2007.

A seleção portuguesa raramente conseguiu ter bola na primeira parte e, com vários erros cometidos nas poucas vezes em que a teve, saiu para o intervalo a perder por 33-7, números esclarecedores e que não deixavam antever um bom final.

Quando fez o seu terceiro ensaio, de penalidade, a Escócia tinha 79% de posse de bola e ainda aproveitou a superioridade numérica resultante do cartão amarelo exibido a Duarte Torgal nesse lance para somar mais dois toques de meta antes do descanso.

Na única fase do primeiro tempo em que Portugal conseguiu ter bola sem a `oferecer` ao adversário, Luka Begic salvou a `honra` da equipa com um ensaio de `maul` que atenuou ligeiramente a diferença ao intervalo.

O segundo tempo começou com nova `oferta` para o sexto ensaio escocês, mas a reação positiva de Portugal permitiu reequilibrar os números da posse de bola para 51%-49% no final dos 80 minutos.

O que ajuda a explicar que, depois disso, os portugueses tenham conseguido mais dois ensaios, por Samuel Marques (55) e Raffaele Storti (67), contra `apenas` três dos escoceses.

Portugal quis mostrar o seu já famoso jogo rápido e à mão, mas cometeu demasiados erros nesse processo e `ofereceu` vários ensaios a um adversário que, sendo de outro patamar no râguebi internacional, não deveria conseguir um resultado tão dilatado.

Contas feitas, o melhor que os `lobos` levaram de Murrayfield foi o caderno cheio de notas de Simon Mannix, que terá muito para afinar até à qualificação para o Austrália2027, que se joga em fevereiro de 2025.

Jogo no Estádio Murrayfield, em Edimburgo.

Escócia - Portugal, 59-21.

Ao intervalo: 33-7.

Sob arbitragem do japonês Takehito Namekawa, as equipas alinharam:

- Escócia: Jamie Bhatti, Patrick Harrison, Will Hurd, Alex Craig, Alex Samuel, Luke Crosbie, Ben Muncaster, Josh Bayliss, George Horne, Adam Hastings, Arron Reed, Stafford McDowall, Rory Hutchinson, Darcy Graham e Tom Jordan.

Jogaram ainda: Johnny Matthews, Rory Sutherland, Elliot Millar Mills, Ewan Johnson, Freddy Douglas, Jamie Dobie, Matthew Currie e Kyle Rowe.

Ensaios (9): Will Hurd (04), Stafford McDowall (12), ensaio de penalidade (27), Darcy Graham (34), Josh Bayliss (38), Jamie Bhatti (44), Arron Reed (58, 62), Jamie Dobie (73).

Conversões (6): Adam Hastings (13, 35, 39, 60, 63), Tom Jordan (74).

Treinador: Gregor Townsend

- Portugal: David Costa, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira , José Madeira, Duarte Torgal, André Cunha, Nicolas Martins, Frederico Couto, Samuel Marques, Domingos Cabral, Lucas Martins, Tomás Appleton, José Lima, Raffale Storti e Simão Bento.

Jogaram ainda: Abel da Cunnha, Pedro Vicente, António Prim, António Rebelo de Andrade, Vasco Baptista, António Campos, Hugo Aubry e Manuel Cardoso Pinto.

Ensaios (3): Luka Begic (40+3), Samuel Marques (55), Raffaele Storti (67).

Conversões (3): Samuel Marques (40+4, 55, 68).

reinador: Simon Mannix

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Duarte Torgal (27).

Assistência: cerca de 65.000 espetadores.