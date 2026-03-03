Ericeira volta a receber circuito de acesso à elite mundial do surf em 2026

O circuito secundário vai arrancar em Ballito, na África do Sul (12 a 18 de julho), seguindo para Huntington Beach, nos Estados Unidos (27 de julho a 02 de agosto), São Sebastião, no Brasil (26 de setembro a 03 de outubro), Ericeira (06 a 12 de outubro) e Newcastle, Austrália (01 a 07 de março de 2027).



Nas CS vão participar atletas das sete regiões da WSL: Austrália/Oceania, Ásia, África, Europa, Havai e Taiti, América do Norte e América do Sul, todos em busca de uma vaga no circuito principal (Championship Tour) da WSL em 2027, com 10 vagas para os homens e seis para as mulheres.



A WSL também anunciou a criação de uma nova categoria de eventos internacionais, nas Qualifying Series (QS), terceira divisão, com a atribuição de 6.000 pontos, que também vão decidir as vagas para o CT em 2027.



O calendário destas provas, que vão ter em competição 144 vagas no quadro masculino e 80 no feminino, já está fechado em três localizações: Saquarema, Brasil (14 a 20 de setembro), Cloud 9, Filipinas (16 a 25 de outubro) e Jinzun Harbor, Taiwan (14 a 22 de novembro).



A última prova da época de 2025/26 das CS, o Newcastle Surfest, na Austrália, começa em 09 de março, decidindo as últimas vagas de acesso à nova época do CT.



As portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko já garantiram a qualificação para a elite mundial, enquanto Teresa Bonvalot ainda mantém as suas aspirações de apuramento. No quadro masculino, Frederico Morais e Afonso Antunes, os dois representantes lusos, já estão afastados dos lugares de entrada no CT, pelo que abdicaram da participação no campeonato australiano.