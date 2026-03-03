Mais Modalidades
Surf
Ericeira volta a receber circuito de acesso à elite mundial do surf em 2026
A praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, vai receber novamente a quarta e penúltima etapa do circuito de 2026/27 das Challenger Series (CS), que qualifica para a elite da Liga Mundial de Surf (WSL), anunciou hoje a organização.
O circuito secundário vai arrancar em Ballito, na África do Sul (12 a 18 de julho), seguindo para Huntington Beach, nos Estados Unidos (27 de julho a 02 de agosto), São Sebastião, no Brasil (26 de setembro a 03 de outubro), Ericeira (06 a 12 de outubro) e Newcastle, Austrália (01 a 07 de março de 2027).
Nas CS vão participar atletas das sete regiões da WSL: Austrália/Oceania, Ásia, África, Europa, Havai e Taiti, América do Norte e América do Sul, todos em busca de uma vaga no circuito principal (Championship Tour) da WSL em 2027, com 10 vagas para os homens e seis para as mulheres.
A WSL também anunciou a criação de uma nova categoria de eventos internacionais, nas Qualifying Series (QS), terceira divisão, com a atribuição de 6.000 pontos, que também vão decidir as vagas para o CT em 2027.
O calendário destas provas, que vão ter em competição 144 vagas no quadro masculino e 80 no feminino, já está fechado em três localizações: Saquarema, Brasil (14 a 20 de setembro), Cloud 9, Filipinas (16 a 25 de outubro) e Jinzun Harbor, Taiwan (14 a 22 de novembro).
A última prova da época de 2025/26 das CS, o Newcastle Surfest, na Austrália, começa em 09 de março, decidindo as últimas vagas de acesso à nova época do CT.
As portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko já garantiram a qualificação para a elite mundial, enquanto Teresa Bonvalot ainda mantém as suas aspirações de apuramento. No quadro masculino, Frederico Morais e Afonso Antunes, os dois representantes lusos, já estão afastados dos lugares de entrada no CT, pelo que abdicaram da participação no campeonato australiano.
Nas CS vão participar atletas das sete regiões da WSL: Austrália/Oceania, Ásia, África, Europa, Havai e Taiti, América do Norte e América do Sul, todos em busca de uma vaga no circuito principal (Championship Tour) da WSL em 2027, com 10 vagas para os homens e seis para as mulheres.
A WSL também anunciou a criação de uma nova categoria de eventos internacionais, nas Qualifying Series (QS), terceira divisão, com a atribuição de 6.000 pontos, que também vão decidir as vagas para o CT em 2027.
O calendário destas provas, que vão ter em competição 144 vagas no quadro masculino e 80 no feminino, já está fechado em três localizações: Saquarema, Brasil (14 a 20 de setembro), Cloud 9, Filipinas (16 a 25 de outubro) e Jinzun Harbor, Taiwan (14 a 22 de novembro).
A última prova da época de 2025/26 das CS, o Newcastle Surfest, na Austrália, começa em 09 de março, decidindo as últimas vagas de acesso à nova época do CT.
As portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko já garantiram a qualificação para a elite mundial, enquanto Teresa Bonvalot ainda mantém as suas aspirações de apuramento. No quadro masculino, Frederico Morais e Afonso Antunes, os dois representantes lusos, já estão afastados dos lugares de entrada no CT, pelo que abdicaram da participação no campeonato australiano.