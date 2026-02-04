Mais Modalidades
Futsal
Espanha vence Croácia e chega pela 10.ª vez à final
A seleção espanhola de futsal qualificou-se pela 10.ª vez para a final de um Campeonato da Europa, ao vencer a Croácia, por 2-1, aguardando pelo desfecho da outra semifinal, entre a bicampeã Portugal e a França.
Em Liubliana, onde decorre a fase final da 13.ª edição do Europeu, organizado conjuntamente por Eslovénia, Lituânia e Letónia, a Espanha dominou desde o arranque da partida, na Stozice Arena.
E foi com naturalidade que inaugurou o marcador aos 13 minutos, por intermédio de Pablo Ramírez, e Miguel Mellado ampliou a vantagem seis minutos depois, fixando o resultado que se verificava ao intervalo.
No segundo tempo, e apesar da boa réplica dos croatas, os espanhóis conseguiram controlar o jogo, mas não se escaparam de um susto depois de um autogolo de Mario Rivillos, aos 37, ter dado esperanças à Croácia, que já jogava em ‘5x4’
Mas o marcador não mexeu mais até ao final do encontro, com Espanha, recordista de troféus (sete), a ficar à espera do embate entre Portugal, campeão em 2018 e 2022, e França, que é hoje disputado, também na capital eslovena, a partir das 20:30 locais (19:30 em Lisboa).
A Espanha procura reconquistar um título que lhe escapa desde 2016, quando ergueu pela última vez o troféu, depois dos triunfos em 1996, 2001, 2005, 2007, 2010 e 2012.
A ‘roja’ conta ainda as derrotas nos jogos decisivos das edições de 1999, frente à Rússia, e em 2018, diante da equipa das ‘quinas’.
A final do Europeu está marcada para domingo, às 19:30 locais (18:30 em Lisboa).
