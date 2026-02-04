Espanha vence Croácia e chega pela 10.ª vez à final

Em Liubliana, onde decorre a fase final da 13.ª edição do Europeu, organizado conjuntamente por Eslovénia, Lituânia e Letónia, a Espanha dominou desde o arranque da partida, na Stozice Arena.



E foi com naturalidade que inaugurou o marcador aos 13 minutos, por intermédio de Pablo Ramírez, e Miguel Mellado ampliou a vantagem seis minutos depois, fixando o resultado que se verificava ao intervalo.



No segundo tempo, e apesar da boa réplica dos croatas, os espanhóis conseguiram controlar o jogo, mas não se escaparam de um susto depois de um autogolo de Mario Rivillos, aos 37, ter dado esperanças à Croácia, que já jogava em ‘5x4’



Mas o marcador não mexeu mais até ao final do encontro, com Espanha, recordista de troféus (sete), a ficar à espera do embate entre Portugal, campeão em 2018 e 2022, e França, que é hoje disputado, também na capital eslovena, a partir das 20:30 locais (19:30 em Lisboa).



A Espanha procura reconquistar um título que lhe escapa desde 2016, quando ergueu pela última vez o troféu, depois dos triunfos em 1996, 2001, 2005, 2007, 2010 e 2012.



A ‘roja’ conta ainda as derrotas nos jogos decisivos das edições de 1999, frente à Rússia, e em 2018, diante da equipa das ‘quinas’.



A final do Europeu está marcada para domingo, às 19:30 locais (18:30 em Lisboa).