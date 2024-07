Espanhola Maialen Chourraut falha quarto pódio seguido no slalom

A veterana canoísta espanhola Maialen Chourraut falhou hoje o quarto pódio consecutivo no slalom olímpico, com dois erros a custar-lhe o 12.º e último lugar da final do K1, com a australiana Jéssica Fox a conquistar o ouro.

A competir nos seus quintos Jogos Olímpicos, Maialen, de 41 anos, falhou a segunda porta suspensa e com isso sofreu uma penalização de 50 segundos, que imediatamente a afastariam do pódio, antes de novo deslize perto do final do percurso piorar o seu desempenho.



A medalha de ouro foi para a australiana Jéssica Fox, que tem dominado a modalidade internacionalmente, com 96,08 segundos, seguida da polaca Klaudia Zwolinska, com 97,53, prata, e da britânica Kimberley Woods, bronze, com 98,94.



Depois da estreia em Pequim2008 com o 16.º lugar, a atleta basca foi bronze em Londres2012, campeã olímpica no Rio2016 e prata em Tóquio2020, falhando assim o ‘pocker’ em termos de pódios.



Depois de passar as eliminatórias com alguma facilidade, a verdade é que só nos últimos instantes confirmou a presença na final, já que nas ‘meias’ já tinha cometido erros comprometedores.



A canoísta, que nos últimos tempos tem sentido alguns problemas físicos, tem uma derradeira oportunidade de medalha na estreia olímpica do kayak cross, especialidade de águas bravas introduzida recentemente no circuito internacional e na qual a atleta de San Sebastian tem conseguido resultados razoáveis.