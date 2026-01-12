Estância de ski de Crans-Montana na candidatura da Suíça aos Jogos de Inverno 2038

O local ficou conhecido nas últimas semanas pelos piores motivos, depois do incêndio que vitimou 40 pessoas e feriu outras 116, na noite de passagem de ano. O anúncio da inclusão da estância de ski na candidatura surge enquanto as autoridades prosseguem a investigação.

Caso receba o aval do Comité Olímpico Internacional, a Suíça avança com a organização da prova, que deve decorrer durante o mês de fevereiro de 2038, tornando-se o primeiro país sem uma cidade-sede única.

Na sequência do ocorrido, o município de Cras-Montana admitiu não ter feito controlos e inspeções no local durante os últimos seis anos e corre o risco de ser responsabilizado.

O projeto helvético prevê que St. Moritz e Engelberg acolham a maioria das provas. Lenzerheide será o local de disputa do biatlo e as principais cidades do país sedes da competição.Genebra seria o local eleito para a realização das provas dee patinagem de velocidade, Lausana receberá a patinagem artística e as corridas em pista curta, enquanto o torneio de hóquei no gelo se pode realizar entre Zurique, Zug e Lugano.O incêndio noteve origem nas velas pirotécnicas acesas em garrafas de champanhe e aproximadas do teto, revestido por uma espuma inflamável.Em poucos minutos os festejos deram lugar ao pesadelo vivido na madrugada de 1 de janeiro de 2026, ainda que a gravidade da situação não tivesse sido clara de imediato, para os jovens que davam as boas-vindas ao novo ano.