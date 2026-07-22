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Estoril Open. Nuno Borges tenta chegar pela segunda vez aos quartos de final

Estoril Open. Nuno Borges tenta chegar pela segunda vez aos quartos de final

O tenista português Nuno Borges procura hoje qualificar-se pela segunda vez para os quartos de final do Estoril Open, num terceiro dia do torneio em que Tiago Torres vai tentar consumar mais uma surpresa.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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Depois de ter chegado aos ‘quartos’ em 2024 – também o conseguiu em 2025, mas o torneio tinha o estatuto de 'challenger' –, o número um nacional e 48.º do mundo vai agora tentar replicar esse desempenho, tendo pela frente um inédito duelo com o argentino Roman Andrés Burruchaga (60.º), que afastou o suíço Stan Wawrinka na véspera.

Já o ‘wild card’ Tiago Torres (427.º), que nunca tinha disputado um quadro principal ATP, assegurou uma surpreendente qualificação na primeira ronda e vai ter um duro teste, frente ao chileno Alejandro Tabilo (30.º), terceiro cabeça de série e que ficou isento.

Campeões em 2022, Francisco Cabral e Nuno Borges voltam a unir-se para disputar o torneio de pares, com os franceses Arthur Reymond e Luca Sanchez a serem os primeiros oponentes, enquanto Jaime Faria e Henrique Rocha, convidados pela organização, vão jogar com os argentinos Roman Andrés Burruchaga e Camilo Ugo Carabelli.

Tal como Tabilo, também o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, apenas se vai estrear nesta segunda ronda, encontrando o ‘lucky loser’ francês Kyrian Jacquet.
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