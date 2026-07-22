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Estoril Open. Nuno Borges tenta chegar pela segunda vez aos quartos de final
O tenista português Nuno Borges procura hoje qualificar-se pela segunda vez para os quartos de final do Estoril Open, num terceiro dia do torneio em que Tiago Torres vai tentar consumar mais uma surpresa.
Depois de ter chegado aos ‘quartos’ em 2024 – também o conseguiu em 2025, mas o torneio tinha o estatuto de 'challenger' –, o número um nacional e 48.º do mundo vai agora tentar replicar esse desempenho, tendo pela frente um inédito duelo com o argentino Roman Andrés Burruchaga (60.º), que afastou o suíço Stan Wawrinka na véspera.
Já o ‘wild card’ Tiago Torres (427.º), que nunca tinha disputado um quadro principal ATP, assegurou uma surpreendente qualificação na primeira ronda e vai ter um duro teste, frente ao chileno Alejandro Tabilo (30.º), terceiro cabeça de série e que ficou isento.
Campeões em 2022, Francisco Cabral e Nuno Borges voltam a unir-se para disputar o torneio de pares, com os franceses Arthur Reymond e Luca Sanchez a serem os primeiros oponentes, enquanto Jaime Faria e Henrique Rocha, convidados pela organização, vão jogar com os argentinos Roman Andrés Burruchaga e Camilo Ugo Carabelli.
Tal como Tabilo, também o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, apenas se vai estrear nesta segunda ronda, encontrando o ‘lucky loser’ francês Kyrian Jacquet.
Já o ‘wild card’ Tiago Torres (427.º), que nunca tinha disputado um quadro principal ATP, assegurou uma surpreendente qualificação na primeira ronda e vai ter um duro teste, frente ao chileno Alejandro Tabilo (30.º), terceiro cabeça de série e que ficou isento.
Campeões em 2022, Francisco Cabral e Nuno Borges voltam a unir-se para disputar o torneio de pares, com os franceses Arthur Reymond e Luca Sanchez a serem os primeiros oponentes, enquanto Jaime Faria e Henrique Rocha, convidados pela organização, vão jogar com os argentinos Roman Andrés Burruchaga e Camilo Ugo Carabelli.
Tal como Tabilo, também o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, apenas se vai estrear nesta segunda ronda, encontrando o ‘lucky loser’ francês Kyrian Jacquet.