Eurobasket2025. Conhecidos os quatro semifinalistas
Alemanha, Turquia, Grécia e Finlândia são os quatro semifinalistas do Eurobasket2025. Os turcos defrontam os gregos enquanto a Alemanha, atual campeã da Europa, vai medir forças com os finlandeses.
Depois de 17 pontos de Lauri Markkanen, a Finlândia levou de vencida a Geórgia por 93-79 e marcou lugar nas meias-finais do Europeu de basquetebol.
Segue-se a campeã Alemanha, que eliminou Portugal nos oitavos de final e derrotou a Eslovénia nos quartos, por 99-91.
Na outra partida das meias, a Turquia (que derrotou Portugal na fase de grupos) vai medir forças com a Grécia. Os turcos deixaram a Polónia para trás e a Grécia derrotou a Lituânia.
Ambas as partidas serão jogadas na sexta-feira e levarão aos dois finalistas da prova em que Portugal participou e conseguiu a melhor participação de sempre depois de ter ultrapassado a fase de grupos.
Tópicos
Eurobasket2025 , Basquetebol , Alemanha , Grécia , Turquia , Finlândia