Europeu de Andebol. Dinamarca e Alemanha disputam final

Os dinamarqueses, que só perderam com Portugal, por 31-29, na última ronda da primeira fase, procuram o terceiro cetro europeu, depois dos conquistados em 2008 e 2012, sendo que foram finalistas vencidos, pela França, na anterior edição, em 2024.





Acompanhe em direto no canal digital da RTP Desporto o encontro entre a Dinamarca e a Alemanhã





Por seu lado, os alemães também perseguem o ‘tri’, dando sequência às conquistas de 2004 e 2016, na última presença no jogo decisivo.A final realiza-se domingo, em Herning, sendo antecedida pelo jogo de apuramento do ‘bronze’, entre Islândia e Croácia, numa prova em que Portugal acabou em quinto, a sua melhor prestação de sempre, depois de bater hoje a Suécia por 36-35.