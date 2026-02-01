Mais Modalidades
Europeu de Andebol. Dinamarca e Alemanha disputam final
A anfitriã Dinamarca, tetracampeã mundial em título, e a Alemanha qualificaram-se hoje para a final da edição 2026 do Campeonato da Europa de andebol, ao baterem Islândia e Croácia, respetivamente, por 31-28.
Os dinamarqueses, que só perderam com Portugal, por 31-29, na última ronda da primeira fase, procuram o terceiro cetro europeu, depois dos conquistados em 2008 e 2012, sendo que foram finalistas vencidos, pela França, na anterior edição, em 2024.
Por seu lado, os alemães também perseguem o ‘tri’, dando sequência às conquistas de 2004 e 2016, na última presença no jogo decisivo.
A final realiza-se domingo, em Herning, sendo antecedida pelo jogo de apuramento do ‘bronze’, entre Islândia e Croácia, numa prova em que Portugal acabou em quinto, a sua melhor prestação de sempre, depois de bater hoje a Suécia por 36-35.