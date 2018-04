Europeu de Trampolins:Três medalhas para Portugal

RTP Comentários 13 Abr, 2018, 23:22 | Outras Modalidades

Depois de terem sido quartas nas meias-finais, Ana Rente, Beatriz Martins, Catarina Nunes e Mariana Carvalho conquistaram a medalha de bronze na final de trampolim, atrás da equipa francesa, segunda classificada, e da campeã europeia Bielorrússia.



Na vertente masculina, Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Diogo Ganchinho e Ricardo Santos ficaram à porta das medalhas, no quarto lugar, com a Bielorrússia a fazer a 'dobradinha', à frente da Rússia, segunda classificada, e da Ucrânia, que fechou o pódio.



A equipa feminina júnior de duplo minitrampolim, composta por Ana Campos Oliveira, Maria Carvalho, Diana Gago e Sara Guido, levou para casa a medalha de prata, ao bater a Espanha no pódio, liderado pela Rússia.



Na mesma disciplina, os juniores lusos masculinos ganharam a medalha de bronze, com João Félix, Diogo Fernandes, Henrique Moreira e Lucas Santos a fecharem um pódio com a Espanha no segundo lugar e a Rússia no primeiro.



Na final individual de duplo minitrampolim júnior estará presente o português Henrique Moreira, depois de ter ajudado ao bronze coletivo no dia de hoje.



Nos séniores, Portugal estará representado com dois atletas na final da especialidade, com Tiago Sampaio Romão e Diogo Costa a apurarem-se para a final durante a qualificação, hoje realizada.



Em femininos, Sara Sousa e Inês Martins vão estar na final de 'DMT', sendo que ambas integram também o esforço coletivo, a par de Mafalda Brás, em nova oportunidade de chegar às medalhas.



A final masculina por equipas também contará com Luís Afonso, Diogo Costa, Tiago Sampaio Romão e João Caeiro.



Nas finais coletivas de juniores em 'tumbling', Portugal foi quarto classificado em femininos, graças ao esforço de Margarida Agostinho, Mariana Cascalheira, Diana Gago e Mariana Santos, enquanto a formação masculina, composta por Bruno Catarino, João Fernandes, Vasco Peso e Diogo Vilela terminou no quinto lugar.



Nesta especialidade, Portugal terá ainda duas representantes em finais individuais, com Raquel Pinto nos séniores e Mariana Cascalheira nos juniores.