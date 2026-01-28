Europeu Polo aquático. Portugal defronta potência Hungria "muito forte na pressão"

“As húngaras são ainda mais fortes [em relação à Espanha] na pressão, com estilo de jogo diferente. São mais fortes, maiores, com mais quilos. Isso faz com que no um para um sejam muito fortes, enquanto as espanholas são mais técnicas, inteligentes, rápidas. No um para um, vamos sofrer mais”, analisou Ferran Pascual.



O técnico lançou a partida de quinta-feira, pelas 15:30, no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, após dois jogos no Grupo B, que resultaram numa vitória, ante a Roménia (12-7), e numa derrota, ante a campeã olímpica Espanha (22-7).



Face a novo jogo complicado, ante a vice-campeã do mundo, Pascual quer que as suas jogadoras mostrem “algo parecido ao que fizeram com a Espanha”.



Não “perder tantas bolas” será uma das chaves do encontro para o técnico, bem como conseguir passar mais jogo pela pivô e ganhar “tempo para respirar e jogar com tranquilidade” no máximo de períodos possível.



“Elas vão dar o máximo, como sempre fazem, e tentar seguir o plano de jogo. Além disso, quero que estejam prontas para dar um passo em frente para os próximos jogos”, acrescentou.



Ferran Pascual perspetivou já a próxima fase, uma vez que a vitória ante as húngaras parece quase impossível, dadas as realidades distintas, na qual, avançando no terceiro lugar da ‘poule’, Portugal defrontará Suíça ou Grã-Bretanha, a seleção que acabar em último do Grupo D.



“Esse jogo já o temos marcado há muito. Será outra final, depois do jogo com a Roménia, para ficarmos nos 12 primeiros. Vamos preparar bem o jogo e as jogadoras chegarão prontas”, assumiu.



Segundo o selecionador, Portugal tem de “melhorar de dia para dia” ao longo do torneio, até porque tem “menos oportunidades” para juntar o plantel em treinos ou estágios, “por trabalho ou estudos” das atletas, uma realidade que ‘potências’ como Espanha ou Hungria não enfrentam.

