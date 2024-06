Europeus de natação: Gabriel Lopes na final dos 200 estilos no meio do caos

O mau tempo obrigou à interrupção das provas durante cerca de 20 minutos, mas Gabriel Lopes acabou por nadar ligeiramente mais cedo do que o previsto, depois de a final dos 1.500 metros ter sido adiada para domingo.



“Isto foi um bocado caótico. A organização não sabia como havia de lidar com esta situação. Os horários estavam sempre a sofrer alterações. De repente, passaram os 1.500 à frente, estava a contar nadar numa hora e depois foi outra. Mas, isso foi igual para toda a gente. Foi um bocadinho estranho, não vou mentir, mas os imprevistos fazem sempre parte do trabalho”, admitiu, à agência Lusa.



Gabriel Lopes terminou com o sétimo tempo entre os nadadores apurados para a final, com 1.59,63 minutos, assumindo que este “foi mais um passo” e que atingiu o objetivo de estar na corrida de domingo.



O nadador do Louzan Natação salientou que a meia-final “obrigatoriamente tinha de ser hoje”, porque as provas acabam no domingo e não se podia “fazer meias-finais e finais no mesmo dia”.



“Portanto, suponho que a única opção que eles tinham era alterar uma das finais. Os 1.500 são a final que demora mais tempo. Para fazer as meias-finais todas hoje, mesmo com as condições que temos”, afirmou.



Contudo, Gabriel Lopes assegurou que não sentiu a chuva a nadar, mas apenas antes de se lançar para a água.



“Acho que é um bocadinho mais antes da prova, tentar não parar de me mexer, manter-me quente antes do tiro de partida. Eles também começaram a passar à frente as apresentações para não ficarmos à chuva. Deu para trabalhar dentro das circunstâncias”, assumiu.



A final dos 200 metros livres está marcada para as 19:07 locais (18:07 em Lisboa).