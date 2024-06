Europeus/Natação: Gabriel Lopes nas meias-finais dos 200 estilos sem “puxar muito”

Na sua estreia em Belgrado, no penúltimo dia dos Europeus, Gabriel Lopes conseguiu o 13.º tempo das eliminatórias, com 2:01.51 minutos, a mais de três segundos do seu recorde pessoal.



“A ideia é passar só à meia-final, não era para puxar muito. Ainda faltam duas séries, mas acho que dá para entrar sem grandes problemas”, disse, à agência Lusa, ainda antes de ter a certeza do apuramento.



Para as meias-finais da tarde, a partir das 20:06 locais (19:06 em Portugal continental), Gabriel Lopes sabe que já vai ter de ‘apertar’ mais do que nas eliminatórias para assegurar a presença na final de domingo, às 19:07 (18:07 locais).



“À tarde, já é para fazer uma prova mais perto daquilo que é o desejado, porque para fechar para a final vai ser muito mais forte”, admitiu.



Gabriel Lopes esteve sempre no pódio nas primeiras viragens da sua série, mas acabou por terminar na quinta posição.



“Eu só conseguia ver os dois do lado. Pensei que dava para chegar em terceiro, mas julgo que não fará grande diferença para o resultado que era pretendido para agora de manhã”, concluiu.