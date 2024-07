Ex-treinador do FC Barcelona Edu Castro comanda hóquei em patins do Benfica até 2027

"Edu Castro é o novo treinador da equipa masculina de hóquei em patins do Sport Lisboa e Benfica. O técnico de 57 anos, que assinou contrato até 2027, chega à Luz após uma longa e gloriosa passagem pelo FC Barcelona", anunciaram os 'encarnados' no seu sítio oficial na Internet.



O responsável agora formalizado fala de "um sonho tornado realidade" e destaca a "aventura maravilhosa" que o espera, destacando ainda a "responsabilidade" do novo desafio e o regozijo por ir trabalhar com "jogadores maravilhosos"



Depois de 19 anos no FC Barcelona, 11 dos quais ligado à equipa principal, os quatro primeiros como adjunto, Edu Castro sai do clube catalão pelo "amor" que viu os seus interlocutores quando se referem ao Benfica.



"A principal razão que me levou a vir para o Benfica foi o amor mostrado por Fernando Tavares (vice-presidente do Benfica), Miguel Campos (diretor), Valter Neves (team manager), as pessoas com quem falei habitualmente sobre esta possibilidade. Sempre que viemos jogar à Luz, era um cenário especial. Não podíamos dizer não a esta possibilidade", assumiu.



O sucessor de Nuno Resende, cuja saída dos 'encarnados' já tinha sido anunciada em 30 de junho, elogiou as "instalações maravilhosas" que encontrou, referindo-se ao pavilhão, ao rinque, ao Museu e zonas de trabalho diário.



Como treinador principal do FC Barcelona, venceu 23 troféus, nomeadamente uma Liga dos Campeões, uma Taça Continental, duas Taças Intercontinentais, venceu seis campeonatos espanhóis, cinco Taças do Rei, quatro Supertaças e quatro ligas catalãs.



"Quero um modelo de jogo vertical, rápido, atrativo, alegre. Aquele hóquei português tradicional, da velocidade, dos contra-ataques, connosco é garantido. Não começar do zero, somar a possibilidade de agarrar as coisas bem feitas até agora. Tentaremos fazer o melhor possível. Velocidade, diversão, jogo bonito, se possível, e um jogo ofensivo, a 100%", sintetizou, elogiando a Liga portuguesa, que classificou como a "melhor do mundo".



Promete orientar uma formação que vai ser "um exemplo de luta, de velocidade, de jogo espetacular", considerando que esse é "o caminho para se chegar aos títulos".



Nuno Resende deverá regressar à Oliveirense, depois de três temporadas no Benfica, clube ao serviço do qual conquistou um campeonato (2022/23), e duas Supertaças António Livramento (2022 e 2023).