O FC Porto ficou hoje a uma vitória de se sagrar campeão nacional de hóquei em patins, ao vencer em casa o detentor do troféu Benfica por 4-1, no terceiro encontro da final dos play-offs.

Depois da vitória por 5-3, após prolongamento, no Dragão Caixa, e do desaire fora por 5-2, os ‘dragões’, que ao intervalo já lideravam por 1-0, ganharam com tentos de Carlo Di Benedetto, Hélder Nunes (dois, ambos de livre direto) e Rafa, enquanto Carlos Nicolía faturou para os ‘encarnados’.



A final, entre dois conjuntos que procuram o 25.º título, prossegue na quarta-feira, na Luz, onde o FC Porto garante a vitória no campeonato em caso de triunfo. Se os ‘encarnados’ ganharem, o quinto embate será em 30 de junho, no Porto.