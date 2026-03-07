EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

FC Porto bateu Sporting no Nacional de hóquei em partins com Pol Manrubia em destaque

FC Porto bateu Sporting no Nacional de hóquei em partins com Pol Manrubia em destaque

O FC Porto recebeu e bateu hoje o Sporting por 5-3, num jogo relativo à 20.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, em que o ‘dragão’ Pol Manrubia esteve em destaque, com três golos.

Lusa /
Estrela Silva - Lusa

VER MAIS
Manrubia teve um papel preponderante no triunfo portista, tanto pelo ‘hat-trick’ como pelas suas acelerações constantes e capacidade finalizadora, e, acompanhado por Ezequiel Mena, esteve na origem da reviravolta no marcador operada pelo FC Porto na ponta final do encontro.

Gonçalo Alves usou o seu remate poderoso para alvejar a baliza sportinguista aos dois minutos e criar muito perigo, dando assim o mote para uma fase em que o FC Porto dominou e foi mais perigoso, mas esteve mal na finalização.

Exemplo disso foi o lance em que Rafa serviu Carlo di Benedetto e este, isolado e com a baliza disponível, desperdiçou a primeira grande ocasião de golo.

Rafa desferiu depois um remate potente que Xano Edo defendeu com uma palmada, iniciando aí uma série de intervenções importantes para manter a sua baliza a salvo.

Só aos seis minutos é que o Sporting, com um disparo do lado esquerdo de Rafael Bessa, forçou Xavier Malián a dar o seu melhor pela primeira vez.

O guarda-redes portista voltou a destacar-se aos dez minutos com mais uma boa defesa, numa altura em que o Sporting começava a ser mais perigoso no ataque e o jogo já se encontrava equilibrado.

Os leões, que não puderam contar com os lesionados Nolito Romero, a sua grande estrela, e Henrique Magalhães, marcaram primeiro aos 14 minutos por Facundo Navarro, mas Pol Manrubia respondeu de imediato e empatou com um remate de longe.

Os golos acrescentaram intensidade ao jogo e o Sporting saltou outra vez para a frente aos 20 minutos, com um golo de Alessandro Verona.

No último segundo da primeira parte, o Sporting beneficiou de um livre direto que tentou converter em golo, tendo, porém, acertado no poste esquerdo da baliza.

A intensidade e a emoção da primeira parte mantiveram-se na segunda e o FC Porto reclamou um golo que a arbitragem, contudo, não lhe concedeu.

Aos 31 minutos, Gonçalo Alves arrancou pela direita e assistiu Carlo di Benedetto, que concluiu bem o lance empatando a dois golos.

Com o FC Porto a dar tudo para chegar ao terceiro golo, Alessando Verona conduzi um contra-ataque rápido e deu para Rafael Bessa concluir sem hipóteses para Xavi Malián e recolocar o Sporting na frente do marcador.

A partir daqui, Pol Manrubia e Ezequiel Mena criaram grandes dificuldades à defesa leonina com a sua velocidade e movimentação e foi uma parceria entre ambos que permitiu a Manrubia fazer o 3-3.

O Sporting já não tinha a mesma frescura e o FC Porto tinha Manrubia e Mena a alta velocidade e cada vez mais ameaçadores, sendo que o primeiro marcou aos 44 minutos o golo que deu a primeira vantagem no jogo ao FC Porto (4-3).

Seguiu-se um período em que as duas equipas jogaram em inferioridade numérica porque Rafa e Roc Pujadas viram o cartão azul quase em simultâneo, até que Carlo di Benendetto saiu veloz pela esquerda, serviu Manrubia e o espanhol fez o 5-3 final.

O Sporting mantêm-se no segundo lugar com 45 pontos, os mesmos do FC Porto, terceiro classificado porque perdeu na primeira volta por 5-2.

Jogo no Dragão Arena, no Porto

FC Porto – Sporting, 5-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Facundo Navarro, 14 minutos.

1-1, Pol Manrubia, 14.

1-2, Alessandro Verona,20.

2-2, Carlo di Benedetto, 31,

2-3, Rafael Bessa, 34.

3-3, Pol Manrubia, 42.

4-3, Ezequiel Mena,44.

5-3, Pol Manrubia, 47.

Sob a arbitragem de Manuel Oliveira e Miguel Matos, as equipas alinharam:

- FC Porto: Xavier Malian, Hélder Nunes, Rafa, Gonçalo Alves e Carlo di Benedetto. Jogaram ainda: Pol Manrubia, Telmo Pinto, Ezequiel Mena, Edu Lamas.

Treinador: Paulo Freitas.

- Sporting: Xano Edo, Danilo Rampulla, Alessandro Verona, Facundo Navarro e Rafael Bessa. Jogaram ainda Diogo Barata, Roc Pujadas, Facundo Bridge e Santiago Honório.

Treinador: Edo Bosch.

Assistência: cerca de 1.800 espetadores.
PUB
PUB