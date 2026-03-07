FC Porto bateu Sporting no Nacional de hóquei em partins com Pol Manrubia em destaque

Manrubia teve um papel preponderante no triunfo portista, tanto pelo ‘hat-trick’ como pelas suas acelerações constantes e capacidade finalizadora, e, acompanhado por Ezequiel Mena, esteve na origem da reviravolta no marcador operada pelo FC Porto na ponta final do encontro.



Gonçalo Alves usou o seu remate poderoso para alvejar a baliza sportinguista aos dois minutos e criar muito perigo, dando assim o mote para uma fase em que o FC Porto dominou e foi mais perigoso, mas esteve mal na finalização.



Exemplo disso foi o lance em que Rafa serviu Carlo di Benedetto e este, isolado e com a baliza disponível, desperdiçou a primeira grande ocasião de golo.



Rafa desferiu depois um remate potente que Xano Edo defendeu com uma palmada, iniciando aí uma série de intervenções importantes para manter a sua baliza a salvo.



Só aos seis minutos é que o Sporting, com um disparo do lado esquerdo de Rafael Bessa, forçou Xavier Malián a dar o seu melhor pela primeira vez.



O guarda-redes portista voltou a destacar-se aos dez minutos com mais uma boa defesa, numa altura em que o Sporting começava a ser mais perigoso no ataque e o jogo já se encontrava equilibrado.



Os leões, que não puderam contar com os lesionados Nolito Romero, a sua grande estrela, e Henrique Magalhães, marcaram primeiro aos 14 minutos por Facundo Navarro, mas Pol Manrubia respondeu de imediato e empatou com um remate de longe.



Os golos acrescentaram intensidade ao jogo e o Sporting saltou outra vez para a frente aos 20 minutos, com um golo de Alessandro Verona.



No último segundo da primeira parte, o Sporting beneficiou de um livre direto que tentou converter em golo, tendo, porém, acertado no poste esquerdo da baliza.



A intensidade e a emoção da primeira parte mantiveram-se na segunda e o FC Porto reclamou um golo que a arbitragem, contudo, não lhe concedeu.



Aos 31 minutos, Gonçalo Alves arrancou pela direita e assistiu Carlo di Benedetto, que concluiu bem o lance empatando a dois golos.



Com o FC Porto a dar tudo para chegar ao terceiro golo, Alessando Verona conduzi um contra-ataque rápido e deu para Rafael Bessa concluir sem hipóteses para Xavi Malián e recolocar o Sporting na frente do marcador.



A partir daqui, Pol Manrubia e Ezequiel Mena criaram grandes dificuldades à defesa leonina com a sua velocidade e movimentação e foi uma parceria entre ambos que permitiu a Manrubia fazer o 3-3.



O Sporting já não tinha a mesma frescura e o FC Porto tinha Manrubia e Mena a alta velocidade e cada vez mais ameaçadores, sendo que o primeiro marcou aos 44 minutos o golo que deu a primeira vantagem no jogo ao FC Porto (4-3).



Seguiu-se um período em que as duas equipas jogaram em inferioridade numérica porque Rafa e Roc Pujadas viram o cartão azul quase em simultâneo, até que Carlo di Benendetto saiu veloz pela esquerda, serviu Manrubia e o espanhol fez o 5-3 final.



O Sporting mantêm-se no segundo lugar com 45 pontos, os mesmos do FC Porto, terceiro classificado porque perdeu na primeira volta por 5-2.



Jogo no Dragão Arena, no Porto



FC Porto – Sporting, 5-3.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Facundo Navarro, 14 minutos.



1-1, Pol Manrubia, 14.



1-2, Alessandro Verona,20.



2-2, Carlo di Benedetto, 31,



2-3, Rafael Bessa, 34.



3-3, Pol Manrubia, 42.



4-3, Ezequiel Mena,44.



5-3, Pol Manrubia, 47.



Sob a arbitragem de Manuel Oliveira e Miguel Matos, as equipas alinharam:



- FC Porto: Xavier Malian, Hélder Nunes, Rafa, Gonçalo Alves e Carlo di Benedetto. Jogaram ainda: Pol Manrubia, Telmo Pinto, Ezequiel Mena, Edu Lamas.



Treinador: Paulo Freitas.



- Sporting: Xano Edo, Danilo Rampulla, Alessandro Verona, Facundo Navarro e Rafael Bessa. Jogaram ainda Diogo Barata, Roc Pujadas, Facundo Bridge e Santiago Honório.



Treinador: Edo Bosch.



Assistência: cerca de 1.800 espetadores.