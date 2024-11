FC Porto derrota Benfica e comanda isolado Nacional de hóquei em patins

Os 'dragões' lideram agora a prova isolados, com 18 pontos, e o Benfica ocupa o segundo lugar, com 15 e ainda menos um jogo.



O encontro valeu pela segunda parte, período em que surgiram os golos, e terminou de forma 'eletrizante', com o guarda-redes Xavi Malián a coroar a sua enorme exibição com a defesa de uma grande penalidade a três segundos do fim, que poderia dar o empate às 'águias'.



A formação 'azul e branca' apostou nos remates de meia distância e nos bloqueios para encontrar espaço para os seus ataques, e o Benfica respondeu bem, criando vários lances de perigo.



O FC Porto teve uma grande ocasião para marcar aos 22 minutos, porque Gonçalo Pinto viu o cartão azul e foi suspenso por dois minutos, e beneficiou de um livre direto, que Hélder Nunes tentou converter, mas Pedro Henriques defendeu.



A primeira situação de golo da segunda parte foi aos 28 minutos, quando Carlo di Benedetto serviu Hélder Nunes e este, isolado, tentou bater o guardião 'encarnado', sem sucesso.



Um minuto depois, Carlo di Benedetto também foi punido com o cartão azul e o FC Porto ficou reduzido a quatro jogadores. Pau Bargalló não conseguiu converter o livre direto, mas, na recarga, Lucas Ordóñez fez o 1-0 com um remate cruzado.



O encontro tornou-se intenso e Telmo Pinto empatou aos 32 minutos, depois de uma assistência de Rafa e de um passe intercetado pelo FC Porto que deu origem a um contra-ataque que foi 'fatal' para os lisboetas.



O Benfica perdeu a bola no ataque aos 40 minutos e o FC Porto saiu em superioridade numérica, com Edu Lamas a finalizar à boca da baliza, completando a reviravolta no marcador.



Os portistas procuraram então segurar a bola o mais possível e o Benfica, a dar tudo para chegar ao empate, atingiu a 10.ª falta, que permitiu a Carlo di Benedetto dispor de um livre direto e transformá-lo no 3-1, antes de Lucas Ordóñez reduzir logo de seguida.



O final do jogo foi 'eletrizante' e, com o tempo a escoar-se, o Benfica apostou no sistema de 5x4 quando tinha a bola, conseguindo um penálti com pouco mais de três segundos para jogar e que lhe podia dar o empate. No entanto, o inspiradíssimo Xavi Malián defendeu o remate de Lucas Ordóñez e segurou a suada vitória do FC Porto.







Jogo no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto – Benfica, 3-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores



0-1, Lucas Ordóñez, 29 minutos



1-1, Telmo Pinto, 32



2-1, Edu Lamas, 40.



3-1, Carlo di Benedetto, 48



3-2, Lucas Ordóñez, 48







Sob a arbitragem de Pedro Silva e Filipe Oliveira, as equipas alinharam:



- FC Porto: Xavi Malián, Edu Lamas, Rafa, Gonçalo Alves e Carlo di Benedetto. Jogaram ainda: Hélder Nunes, Ezequiel Mena, Telmo Pinto e Diogo Barata.



Treinador: Ricardo Ares.



- Benfica: Pedro Henriques, Nil Roca, Roberto di Benedetto, Gonçalo Pinto e Pau Bargalló. Jogaram ainda: Lucas Ordóñez, Diogo Rafael e José Miranda.



Treinador: Edu Castro.







Assistência: Cerca de 2.100 espetadores.