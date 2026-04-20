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FC Porto e Benfica abrem `quartos` da Liga dos Campeões de hóquei em patins em Coimbra
Os quartos de final da final a oito da Liga dos Campeões masculina de hóquei em patins, a decorrer de 06 a 10 de maio, em Coimbra, abrem com os confrontos ibéricos FC Porto-Liceo e Benfica-Reus, anunciou hoje a organização.
Esta fase da prova, a decorrer no pavilhão Mário Mexia, será disputada a 06 e 07 de maio. No segundo dia, decorre mais um duelo ibérico entre o FC Barcelona e o Sporting, seguido do encontro entre o campeão europeu Óquei Barcelos e os italianos do Trissino.
Nas meias-finais, a decorrer em 09 de maio, um sábado, encontram-se os vencedores das partidas dos ‘quartos’ entre FC Porto-Liceo e do Óquei Barcelos-Trissino e do Benfica-Reus e do FC Barcelona-Sporting. A final será disputada no domingo dia 10 de maio, às 18:00.
Na mesma altura e local, será disputada a final a quatro da Liga dos Campeões feminina, que envolve a equipa portuguesa do Benfica e as espanholas do Gijon HC, CP Vila-Sana e CP Fraga.
Nas meias-finais, a decorrer em 08 de maio, defrontam-se Benfica-Gijon HC (19:00) e CP Vila-Sana-CP Fraga (21:30). A final está marcada para as 12:00 de domingo 10 de maio.
- Programa da final a oito da Liga dos Campeões masculina:
QUARTOS DE FINAL:
- Quarta-feira, 06 mai:
Jogo 1: FC Porto, Por – Liceo, Esp, 19:00
Jogo 2: Benfica, Por – Reus, Esp, 22:00
- Quinta-feira, 07 mai:
Jogo 3: FC Barcelona, Esp – Sporting, Por, 19:00
Jogo 4: Óquei Barcelos, Por – Trissino, Ita, 22:00
MEIAS-FINAIS:
- Sábado, 08 mai:
Jogo 5: Vencedor do jogo 1 – Vencedor do jogo 4, 12:00
Jogo 6: Vencedor do jogo 2 – Vencedor do jogo 3, 16:00
FINAL:
- Domingo, 10 mai:
Jogo 7: Vencedor do jogo 5 – Vencedor do jogo 6, 18:00
- Programa da final a quatro da Liga dos Campeões feminina:
MEIAS-FINAIS:
- Sexta-feira, 08 mai:
Jogo 1: Benfica, Por – Gijon HC, Esp, 19:00
Jogo 2: CP Vila-Sana, Esp – CP Fraga, Esp, 21.30
FINAL:
- Domingo, 10 mai:
Vencedor do jogo 1 - Vencedor do jogo 2, 12:00
Nas meias-finais, a decorrer em 09 de maio, um sábado, encontram-se os vencedores das partidas dos ‘quartos’ entre FC Porto-Liceo e do Óquei Barcelos-Trissino e do Benfica-Reus e do FC Barcelona-Sporting. A final será disputada no domingo dia 10 de maio, às 18:00.
Na mesma altura e local, será disputada a final a quatro da Liga dos Campeões feminina, que envolve a equipa portuguesa do Benfica e as espanholas do Gijon HC, CP Vila-Sana e CP Fraga.
Nas meias-finais, a decorrer em 08 de maio, defrontam-se Benfica-Gijon HC (19:00) e CP Vila-Sana-CP Fraga (21:30). A final está marcada para as 12:00 de domingo 10 de maio.
- Programa da final a oito da Liga dos Campeões masculina:
QUARTOS DE FINAL:
- Quarta-feira, 06 mai:
Jogo 1: FC Porto, Por – Liceo, Esp, 19:00
Jogo 2: Benfica, Por – Reus, Esp, 22:00
- Quinta-feira, 07 mai:
Jogo 3: FC Barcelona, Esp – Sporting, Por, 19:00
Jogo 4: Óquei Barcelos, Por – Trissino, Ita, 22:00
MEIAS-FINAIS:
- Sábado, 08 mai:
Jogo 5: Vencedor do jogo 1 – Vencedor do jogo 4, 12:00
Jogo 6: Vencedor do jogo 2 – Vencedor do jogo 3, 16:00
FINAL:
- Domingo, 10 mai:
Jogo 7: Vencedor do jogo 5 – Vencedor do jogo 6, 18:00
- Programa da final a quatro da Liga dos Campeões feminina:
MEIAS-FINAIS:
- Sexta-feira, 08 mai:
Jogo 1: Benfica, Por – Gijon HC, Esp, 19:00
Jogo 2: CP Vila-Sana, Esp – CP Fraga, Esp, 21.30
FINAL:
- Domingo, 10 mai:
Vencedor do jogo 1 - Vencedor do jogo 2, 12:00