Federação justifica atraso na divulgação do percurso da Volta ao Algarve com autárquicas

Em resposta a um pedido de esclarecimento da agência Lusa, o organismo federativo começa por referir que “a divulgação integral e detalhada do percurso da Volta ao Algarve 2026 não ocorreu mais cedo por razões que extravasam a esfera de atuação da FPC”.



“As eleições autárquicas realizadas a 12 de outubro de 2025 implicaram o adiamento do processo habitual de contacto institucional com os municípios envolvidos, uma vez que foi necessário aguardar pela tomada de posse dos novos executivos. Acresce que, em vários casos, as propostas apresentadas tiveram de ser discutidas e aprovadas em reunião de Executivo municipal, condicionando inevitavelmente os prazos e o próprio trabalho no terreno”, justifica.



Nos últimos anos, o percurso da Volta ao Algarve tem sido revelado entre novembro e dezembro, exceção feita às edições de 2021, adiada para maio devido à pandemia de covid-19, e de 2022, que se seguiu igualmente a umas eleições autárquicas e foi apresentada só em 04 de janeiro.



Apenas no sábado, a organização revelou os locais de partida e chegada da 52.ª ‘Algarvia’, sem contudo indicar a quilometragem, altimetria ou pormenores das etapas da prova, que estará na estrada entre 18 e 22 de fevereiro.



“No início de dezembro, o processo encontrava-se praticamente concluído, à exceção de uma única autarquia, circunstância que inviabilizou a apresentação pública da totalidade das etapas ainda nesse mês. A confirmação em falta apenas ocorreu no último sábado, motivo pelo qual só então foi possível divulgar oficialmente as partidas e chegadas da edição de 2026”, esclareceu a FPC, numa resposta assinada pelo assessor da direção, Jorge Rodrigues.



Habitualmente apresentadas durante o mês de dezembro, também as equipas da 52.ª edição começaram a ser divulgadas apenas na sexta-feira, dia em que a UAE Emirates foi anunciada nas redes sociais da prova, um mês depois de João Almeida, António Morgado e os irmãos Rui e Ivo Oliveira terem confirmado a sua presença na ‘Algarvia’.



“Relativamente à comunicação das equipas participantes, o processo está a decorrer dentro da normalidade e em articulação com as próprias formações e com a organização da prova. A FPC fará essa divulgação de forma institucional e estruturada, no momento que considerar adequado”, elucidou o organismo federativo.



Embora a organização ainda não as tenha anunciado, a Lidl-Trek e a EF Education-EasyPost, ambas do WorldTour, têm a mais importante corrida velocipédica disputada em território nacional nos respetivos calendários publicados nos seus sites.



Também a INEOS deverá estar na 52.ª ‘Algarvia’, uma vez que o italiano Filippo Ganna, o ‘vice’ da edição de 2023, revelou que iria arrancar a época no sul de Portugal.



Para já, a prova portuguesa não consta do calendário de corridas publicado no site da Visma-Lease a Bike, que tem nas suas fileiras o campeão em título, o dinamarquês Jonas Vingeegard.

