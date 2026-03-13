Federação Portuguesa de Atletismo inaugura delegação na Maia

A nova delegação visa descentralizar os serviços federativos, permitindo que atletas e clubes tratem de processos institucionais presencialmente, sem a necessidade de deslocação às instalações centrais em Lisboa.



Para o presidente da FPA, esta abertura é um passo estratégico para a expansão territorial da instituição que, reconhecendo o papel crucial das associações da região Norte, no sucesso das temporadas desportivas e no dinamismo da família do atletismo nacional, vê como importante a aproximação física às estruturas locais.



O dirigente acrescenta ainda que a FPA pretende, num curto prazo, alargar as valências do espaço no Estádio Municipal da Maia, nomeadamente, com a criação de uma loja oficial de produtos da FPA.

