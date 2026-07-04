Federação russa lamenta manutenção da suspensão da World Athletics

Em comunicado, a federação disse estar "desiludida com mais uma decisão discriminatória do Conselho da World Athletics, que proíbe os atletas russos de participarem nas suas competições", e lamenta uma decisão que, no seu entendimento, "vai contra os princípios olímpicos e as tendências atuais do desporto mundial".



A World Athletics anunciou na sexta-feira que iria manter a sua política de exclusão de atletas, representantes e treinadores russos e bielorrussos, uma política já revista em 2023, 2025 e março de 2026, argumentando que "nenhum progresso concreto em direção às negociações de paz se materializou".



O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou em maio que não iria recomendar mais restrições contra atletas bielorrussos, mantendo as restrições contra atletas russos.



As federações internacionais de ginástica, judo e natação votaram a reintegração total de ambos os países, enquanto o boxe simplesmente seguiu o exemplo do COI, suspendendo apenas as restrições contra os bielorrussos.



