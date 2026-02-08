Femke Bol estreia-se nos 800 metros com recorde nacional

Femke Bol, de 25 anos, correu a distância que representa uma nova aposta da carreira em 1.59,07 minutos, retirando quase um segundo ao anterior máximo neerlandês em pista coberta (2.00,01), que pertencia à compatriota Ester Goossens.



“Adoro correr aqui, foi ótimo, mesmo se [a distância] foi um pouco superior à que estou habituada”, disse Femke Bol, que conquistou, entre outros, quatro medalhas olímpicas e três títulos mundiais.