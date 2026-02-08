Mais Modalidades
Femke Bol estreia-se nos 800 metros com recorde nacional
A atleta neerlandesa Femke Bol, bicampeã mundial dos 400 metros barreiras, estreou-se na prova de 800 metros com a vitória no meeting de Metz, em França, em pista curta, e um novo recorde dos Países Baixos.
Femke Bol, de 25 anos, correu a distância que representa uma nova aposta da carreira em 1.59,07 minutos, retirando quase um segundo ao anterior máximo neerlandês em pista coberta (2.00,01), que pertencia à compatriota Ester Goossens.
“Adoro correr aqui, foi ótimo, mesmo se [a distância] foi um pouco superior à que estou habituada”, disse Femke Bol, que conquistou, entre outros, quatro medalhas olímpicas e três títulos mundiais.
