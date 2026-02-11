Fernando Gomes proposto para membro honorário do Comité Executivo da UEFA

Fernando Gomes, que presidiu à FPF entre 2011 e 2025, foi uma escolha do presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, para o sufrágio que está marcado para quinta-feira, no 50.º congresso do organismo que rege o futebol europeu, em Bruxelas.

Os membros honorários do Comité Executivo da UEFA podem participar no congresso anual, como consultores, mas sem direito a voto.

A escolha do dirigente português, de 73 anos, que foi eleito presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) em 19 de março de 2025, é justificada pelos "serviços excecionais prestados ao futebol europeu".

Enquanto presidiu à FPF, Gomes foi vice-presidente da UEFA, entre 2017 e 2023, depois de ter sido membro do Comité Executivo da UEFA, entre 2015 e 2023, tendo ainda sido o representante europeu no Conselho da FIFA, de 2017 a 2023.

O Comité Executivo da UEFA é composto pelo presidente da UEFA, atualmente o esloveno Aleksander Ceferin, e outros 19 membros, 16 eleitos no Congresso da UEFA, com um mínimo de duas mulheres, dois pelos Clubes Europeus de Futebol (EFC) e um pelas Ligas Europeias.