Fernando Pimenta e José Ramalho falham revalidação do título mundial no K2





(Com Lusa)





A dupla concluiu os 29,8 quilómetros em 1:58.46,06 horas, a 37,08 segundos dos dinamarqueses Valdemar Jorgensen e Jonathan Hansen, que conquistaram o título, com o tempo de 1:58.08,98.A Argentina, representada por Juan Caceres e Pedro Ratto, conquistou a medalha de prata, a 1,75 segundos dos vencedores, enquanto a Hungria, com Adrian Boros e Tamas Erdelyi, arrecadou o bronze, a 12,12 segundos.Pimenta e Ramalho procuravam conquistar o quinto título mundial consecutivo em K2 sénior, depois dos triunfos alcançados em 2022, 2023, 2024 e 2025.Nesta edição dos Mundiais, Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze na prova curta de K1, enquanto José Ramalho não concluiu a corrida.No K2 júnior masculino, Nuno Barros e Martim Conceição terminaram na quarta posição, com o tempo de 1:35.32,42 horas, a 2.22,09 minutos dos italianos Matteo Savella e Leonardo Candela, campeões mundiais.Martim Conceição tinha conquistado na sexta-feira a medalha de bronze na prova curta de K1 júnior.Antes das últimas provas de K2, Rui Lacerda e Ricardo Coelho sagraram-se campeões de C2 nos Mundiais de maratona, dando o segundo título sénior a Portugal.A dupla portuguesa completou o percurso em 1:39.38,61 horas, à frente dos espanhóis Jaime Duro e Manuel Garrido (1:40.13,32) e dos polacos Mateusz Borgiel e Mateusz Zuchora (1:40.34,33).Foi o segundo título mundial de seniores para Portugal nos Mundiais de maratona e o segundo para Ricardo Coelho, que, no sábado, venceu a corrida de C1.Portugal já tinha outras duas medalhas de ouro nos Mundiais, no C2 júnior, por Duarte Cunha e Gabriel Fernandes, que ainda venceu os C1 juniores.Além dos títulos mundiais e dos bronzes de Fernando Pimenta e Martim Conceição, Portugal conquistou as medalhas de prata de Ricardo Coelho, na prova curta de C1, e Leonardo Barbosa, em C1 sub-23, e o bronze de Maria Sousa, em C1 júnior.