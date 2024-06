Fernando Pimenta entre as sete tripulações em busca de final direta nos Europeus

A seleção portuguesa de canoagem vai estrear-se quinta-feira nos europeus da Hungria com sete tripulações em busca do acesso direto à final, garantido de imediato com o triunfo na respetiva eliminatória em Szeged.

Fernando Pimenta tem uma vaga em aberto nos seus prediletos K1 1.000 metros, distância na qual é campeão do Mundo e bronze olímpico, e três lugares na sua prova de K4 500 metros, que disputa menos de três horas mais tarde.



Com menos embarcações do que o habitual nestes Europeus, dada a proximidade dos Jogos Olímpicos, Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha também só avançam para a regata das medalhas em K2 500 metros em caso de chegarem na frente.



Nas restantes tripulações, os três melhores garantem logo um lugar na final, sendo que Iago Bebiano, Pedro Casinha, Gustavo Gonçalves e Kevin Santos vão ser os primeiros a tentá-lo, às 08:35 (07:35 em Lisboa).



Pedro Casinha vai competir ainda em K1 200, enquanto Iago Bebiano e Kevin Santos o farão em K2 200, em ambos os casos igualmente focados nos três mais fortes.



Na paracanoagem, o mesmo para Norberto Mourão que em VL2 deverá assegurar uma vaga na final da prova em que tem sido medalha.



Nestes Europeus da Hungria, a Meca internacional da canoagem, destaca-se a ausência dos campeões do Mundo João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500 metros, bem como Teresa Portela, em K1 500, que cumprem um plano específico de preparação para os Jogos Olímpicos Paris2024.