Fernando Pimenta nos Mundiais de maratonas a defender dois títulos

Terminada a época de pista, nas regatas em linha, o olímpico português vai terminar a temporada numa disciplina que também acarinha e na qual soma vários pódios europeus e mundiais.



Na Croácia, Pimenta, de 35 anos, vai fazer equipa com José Ramalho, de 42, o melhor maratonista de sempre em Portugal, que conta com sete títulos europeus em K1, mas ainda não saboreou o ouro mundial a solo, algo que voltará a tentar em Metkovic.



Pimenta e Ramalho foram campeões do Mundo de K2 em 2023 em Vejen, Dinamarca, repetindo o feito de 2022, em Ponte de Lima, pelo que agora perseguem um inédito 'tri' para Portugal, na prova de 29,8 quilómetros.



Na 'short race', de apenas 3,4 quilómetros, Pimenta e Ramalho vão ser rivais, com o limiano a defender o título nesta distância.



Nas canoas, Rui Lacerda, vice-campeão da Europa em C1 e em C2, aqui com Ricardo Coelho, volta a estar na luta pelas medalhas.



Em juniores, expectativas de pódio para a campeã da Europa, Maria Gomes, em K1, tal como para o K2 de João Sousa e Francisco Batista, igualmente a fazer tocar o hino de Portugal nos Europeus.



Portugal vai apresentar uma equipa com 10 canoístas, sendo seis seniores, um sub-23 e três juniores.



Na Polónia, em Poznan, em julho, a seleção portuguesa terminou em quarto lugar geral dos Europeus, com seis medalhas, três das quais de ouro, duas de prata e uma de bronze.







Embarcações da seleção de Portugal nos Mundiais de maratonas:



- Seniores:



K1: José Ramalho (29,8 km).



K1: Maria Rei (26,2 km).



K2: Fernando Pimenta/José Ramalho (29,8 km).



C1: Rui Lacerda (22,6 km).



C2: Rui Lacerda/Ricardo Coelho (22,6 km).







'Short race'



K1: José Ramalho, Fernando Pimenta e Maria Rei (3,4 quilómetros) .



C1: Rui Lacerda e Ricardo Coelho (3,4 km).







- Sub-23



K1: Francisco dos Santos (26,2 km).







- Juniores



K1: João Sousa (22,6 km).



K1: Maria Pereira Gomes (19 km).



K2: João Sousa/Francisco Batista (22,6 km).