FPA adia eleições por dúvidas levantadas pelo TCAS sobre exclusão da Lista B

"Indica a fundamentação fáctica da decisão judicial que deve a lista B (liderada por Domingo Castro) gozar da presunção legal que, em concreto, determina que foi notificado do nosso despacho para aperfeiçoamento da sua candidatura no dia 30 de setembro", refere um despacho da MAG, a que a agência Lusa teve acesso.



O mesmo documento refere que "não pode a mesa eleitoral, porque não dispõe de meios técnicos para o efeito, contrariar a presunção legal contida naquelas normas", depois de invocar as dúvidas levantadas pelo Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) sobre a ação interposta pelo antigo atleta após a exclusão da sua candidatura.



Depois de garantir ter refletido sobre "se ao reclamante assiste razão substantiva, com fundamentação nas regras de tramitação do processo eleitoral em causa, permitindo-lhe concorrer às eleições", a MAG alude ao seu dever de imparcialidade e isenção e justifica a sua decisão de adiar o ato eleitoral.



Em causa estão dúvidas quanto às datas de receção das mensagens de correio eletrónico, enviadas à Lista B com o fundamento de rejeição de candidatura, no qual era invocada a violação do artigo 10.º do Regulamento Eleitoral, e os prazos para correção das irregularidades detetadas que, alegadamente, não terão sido supridas atempadamente.



"Vigorando essa presunção e aderindo ao quadro legal apontado pela providência cautelar e apesar da mesma ter negado vencimento ao recorrente Domingos da Silva Castro, esta Mesa Eleitoral não tem outra alternativa do que revogar a sua decisão de não admitir a Lista B a eleições", refere o despacho hoje divulgado.



Em 07 de outubro, Domingos Castro interpôs no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que remeteu o caso para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), uma ação contra a exclusão da sua candidatura às eleições que estavam marcadas para hoje, com requerimento de providência cautelar.



O requerimento que pretendia impedir a realização das eleições na data prevista foi indeferido, mas o TCAS levantou algumas questões relacionadas com a exclusão da candidatura.



Após a exclusão da lista liderada por Domingos Castro, apresentavam-se ao ato eleitoral de hoje, entretanto suspenso, Paulo Bernardo (Lista A) e Fernando Tavares (C).



As eleições, cuja data é agora uma incógnita, elegerão o sucessor de Jorge Vieira, que termina o seu terceiro e último mandato na FPA.