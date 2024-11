FPF inaugura espaço para o futsal na Cidade do Futebol em 27 de novembro

Este espaço multifuncional, destinado prioritariamente às seleções de futsal, que também vai albergar as instalações da estação televisiva federativa Canal 11, marca a conclusão da terceira fase da construção da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois da mudança da sede federativa da Rua Alexandre Herculano, em Lisboa, para os terrenos junto ao Estádio Nacional, em março de 2016, com centro logístico, três campos relvados e outro meio campo para treino específico de guarda-redes, seguiu-se a segunda fase, a construção dos 46 quartos da Casa dos Atletas, concluída em agosto de 2020.

Agora, a FPF Arena Portugal marca a conclusão da terceira fase da Cidade do Futebol, ao fim de 20 meses, tendo sido financiada exclusivamente por capitais próprios da FPF e com apoios da UEFA e da FIFA, num custo aproximado de 35 milhões de euros.

No mesmo dia, às 14:00, a FPF vai apresentar o livro `Cidade do Futebol -- Espelho do Futebol do Futuro`, da autoria de João Marcelino (textos) e Nuno Martins (grafismo).