FPF quer reformular quadros competitivos e direitos televisivos

O Congresso do Futebol, que teve lugar na Cidade do Futebol, em Oeiras, na sexta-feira e hoje, serviu como ‘montra’ da FPF para apresentar as reformas estruturais que pretendem “reforçar a sustentabilidade, competitividade e coesão” da modalidade.



O organismo agendou a apresentação do plano estratégico da FPF para 24 de fevereiro, precisamente um ano depois de Pedro Proença ter sido empossado sucessor de Fernando Gomes.



No evento que hoje terminou, a FPF apresentou mais de 100 propostas, das quais se destacam a reformulação das provas sob a sua tutela, com a Taça de Portugal a ver os ‘grandes’ entrarem uma ronda mais tarde e as meias-finais a apenas um jogo, a Supertaça jogada no modelo de ‘final-four’, mas também alterações no Campeonato de Portugal, com o aumento do número de clubes participantes, e na Liga Revelação, competição sub-23.



Na vertente da discutida centralização dos direitos televisivos, que terá de ser implementada nas competições sob a égide da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a partir de 2028/29, o organismo liderado por Pedro Proença pretende ver uma cláusula de solidariedade implementada nos contratos para “assegurar uma distribuição mais justa de recursos” entre os clubes.



A harmonização dos regulamentos nas provas nacionais, a nível nacional e também distrital e regional, a implementação de um novo modelo de financiamento da FPF, que articulará associações, Liga e clube, e a criação do ‘walking football’ competitivo também foram medidas apresentadas pelas diversas comissões.



Já no âmbito da formação, Vasco Pinho afirmou que a FPF pretende criar uma Universidade do Futebol, destacando a implementação de uma licenciatura sobre a modalidade.



A próxima edição do congresso também já ficou com data marcada, estando previsto para 29 e 30 de janeiro de 2027.