França inicia defesa do Seis Nações em râguebi com triunfo sobre Irlanda

França iniciou na quinta-feira a defesa do título do torneio das Seis Nações em râguebi com um triunfo sobre a Irlanda (36-14), um dos principais rivais na luta pelo título, em partida da primeira jornada disputada em Paris.

Foto: Christophe Petit Tesson - EPA

Os gauleses já venciam por 22-0 ao intervalo, com ensaios de Louis Bielle-Biarrey (12 minutos), Matthieu Jallaber (21) e Charles Ollivon (33), o primeiro e o último dos quais transformados por Thomas Ramos, que somou, ainda, uma penalidade (27).

No segundo tempo, apesar da reação irlandesa, com ensaios de Nick Timoney (58) e Michael Milne (61), ambos transformados por Sam Pendergast, os ‘bleus’ chegaram mesmo ao ponto de bónus ofensivo (quatro ou mais ensaios) por meio de um ‘bis’ de Bielle-Biarrey (46), transformado por Ramos, e um toque de meta de Theo Attissogobe (80).

A primeira jornada do Seis Nações conclui-se no sábado, com os encontros Itália-Escócia e Inglaterra-País de Gales.
