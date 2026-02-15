Mais Modalidades
Râguebi
França vence no País de Gales e isola-se no comando do torneio das Seis Nações
A França venceu domingo no País de Gales, por 54-12, no encerramento da segunda jornada do torneio das Seis Nações em râguebi e assumiu, isolada, o comando da classificação, com 10 pontos.
Em Cardiff, os gauleses chegaram ao ponto de bónus ofensivo ainda na primeira parte, com ensaios de Emilien Gailleton (01), Louis Bielle-Biarrey (10), Fabien Brau-Boirie (14) e Matthieu Jalibert(38), prosseguindo no segundo tempo com toques de meta de Julien Marchand (43), Theo Attissogbe (48, 57) e Charles Ollivon (60).
Thomas Ramos transformou sete (02, 15, 39, 44, 49, 58, 61), enquanto aos galeses restou a ‘consolação’ de terem feito dois toques de meta, por Rhys Carre (18) e Mason Grady (78), o primeiro dos quais transformado por Dan Edwards (19).
Com este triunfo, o segundo com ponto de bónus ofensivo, após vencerem a Irlanda (36-14) na primeira ronda, os ‘bleus’ assumiram, destacados, a liderança do mais antigo torneio de râguebi do mundo, com 10 pontos, mais quatro do que a Escócia, que segue em segundo lugar, com seis.
Inglaterra e Itália estão logo atrás, ambas com cinco pontos, seguidas pela Irlanda (quatro) e País de Gales (zero).
A terceira jornada arranca no próximo sábado, com o ‘prato forte’ da ronda, Inglaterra-Irlanda, seguindo-se o País de Gales-Escócia, encerrando no domingo, com o França-Itália.
