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Francisca Martins apura-se para a final de 400 metros livres dos Europeus de natação
A nadadora portuguesa Francisca Martins qualificou-se hoje para a final da prova de 400 metros livres dos Europeus de desportos aquáticos de 2026, a quarta que vai disputar na competição que decorre em Paris.
Francisca Martins obteve a terceira melhor marca das eliminatórias, com o tempo de 4.08,01 minutos, apenas atrás das alemãs Maya Werner e Isabel Gose, a 51 centésimos de segundo do recorde nacional (4.07,50) que estabeleceu em julho de 2025, deixando boas indicações para a final que se realiza na sessão da tarde.
A nadadora, de 23 anos, vai disputar a quarta final na capital francesa, depois da estafeta de 4x200 metros livres (em que a seleção portuguesa terminou no oitavo lugar), 800 metros livres (oitava classificada) e 200 metros livres (nona), na qual poderá conquistar a segunda medalha para Portugal, depois da prata de Camila Rebelo na prova de 200 metros costas.
Na natação adaptada, Marco Meneses, que no sábado conquistou a medalha de bronze na prova de 100 metros livres, apurou-se hoje para a final de 50 metros livres, com o tempo de 27,07, na qual terá a companhia de Diogo Cancela (27,97), enquanto Susana Veiga vai disputar a final da prova de 100 metros livres, depois de nadar as eliminatórias em 1.05,78 minutos.
A nadadora, de 23 anos, vai disputar a quarta final na capital francesa, depois da estafeta de 4x200 metros livres (em que a seleção portuguesa terminou no oitavo lugar), 800 metros livres (oitava classificada) e 200 metros livres (nona), na qual poderá conquistar a segunda medalha para Portugal, depois da prata de Camila Rebelo na prova de 200 metros costas.
Na natação adaptada, Marco Meneses, que no sábado conquistou a medalha de bronze na prova de 100 metros livres, apurou-se hoje para a final de 50 metros livres, com o tempo de 27,07, na qual terá a companhia de Diogo Cancela (27,97), enquanto Susana Veiga vai disputar a final da prova de 100 metros livres, depois de nadar as eliminatórias em 1.05,78 minutos.