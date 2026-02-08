Mais Modalidades
Surf
Francisca Veselko entra na elite mundial do surf
A portuguesa Francisca Veselko qualificou-se para o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) de 2026, face ao sétimo lugar alcançado no Pipe Challenger, no sábado, no Havai, anunciou hoje o organismo.
Veselko, que foi eliminada nas meias-finais na prova no Havai, consolidou o quarto lugar do ranking do circuito Challenger Series (CS), com 24.510 pontos, e garantiu uma das sete vagas de acesso ao Championship Tour (CT) deste ano, que começa em abril, em Bells Beach, na Austrália.
“Ainda nem acredito que me qualifiquei para o World Tour. Parece mesmo um sonho de uma miúda de 9 anos, com dois totós na cabeça, completamente apaixonada pelo mar, pelo surf e pela competição. Estou muito contente, um pouco sem palavras, mas orgulhosa do caminho que trilhei e de poder representar Portugal no Mundo”, comentou a surfista, de 22 anos, em declarações à associação nacional da modalidade (ANS).
Francisca Veselko é a segunda portuguesa a garantir uma vaga na elite mundial, juntando-se à olímpica Yolanda Hopkins, atual líder do ranking do CS, que também já estava apurada antes do evento no Havai.
Já Teresa Bonvalot, apesar de ter caído do 12.º para o 13.º posto do ranking, está a apenas 2.060 pontos do corte para o top-7 e ainda mantém vivas as hipóteses de se qualificar para a elite, caso consiga um resultado forte na etapa final, em Newcastle, na Austrália, entre 9 e 15 de março.
“Ainda nem acredito que me qualifiquei para o World Tour. Parece mesmo um sonho de uma miúda de 9 anos, com dois totós na cabeça, completamente apaixonada pelo mar, pelo surf e pela competição. Estou muito contente, um pouco sem palavras, mas orgulhosa do caminho que trilhei e de poder representar Portugal no Mundo”, comentou a surfista, de 22 anos, em declarações à associação nacional da modalidade (ANS).
Francisca Veselko é a segunda portuguesa a garantir uma vaga na elite mundial, juntando-se à olímpica Yolanda Hopkins, atual líder do ranking do CS, que também já estava apurada antes do evento no Havai.
Já Teresa Bonvalot, apesar de ter caído do 12.º para o 13.º posto do ranking, está a apenas 2.060 pontos do corte para o top-7 e ainda mantém vivas as hipóteses de se qualificar para a elite, caso consiga um resultado forte na etapa final, em Newcastle, na Austrália, entre 9 e 15 de março.