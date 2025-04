Francisca Veselko "preparada" para tentar chegar à elite mundial

"Não só fui ganhando experiência, como, se calhar, nos outros anos, sentia que até poderia ter servido, mas ainda não era o momento. Ainda teria que passar por muitas situações que foram acontecendo. E eu sinto que, agora, se me qualificasse, já me sinto muito mais preparada", disse à Lusa a atleta de 21 anos.



'Kika', campeã mundial júnior de 2023, ganhou o Caparica Surf Fest no último fim de semana, depois de ter vencido a prova anterior em Marrocos, ficou no segundo posto do ranking europeu e garantiu um lugar no circuito de acesso à elite mundial, Challenger Series (CS), no qual vai participar pelo terceiro ano seguido.



"Acho que nos outros anos não aconteceu [a entrada para a elite mundial] porque foram anos de experiência e de passar por momentos para, agora, estar pronta. E eu acho que, se me qualificar este ano, sinto que estou pronta. Estou pronta para o desafio", assinalou.



O circuito Challenger Series (CS), que arranca em junho na Austrália e vai contar com cinco etapas, a penúltima das quais na Ericeira (29 de setembro a 5 de outubro), é o 'trampolim' para o Championship Tour (CT).



"Todas as pessoas se qualificam ao seu tempo e estou a acreditar que vai ser este ano. Mas, também, se não for, eu sei que há-de chegar a hora e que me vou qualificar quando for para qualificar", sublinhou.



De resto, a surfista de Carcavelos assegurou que não sente "pressão" com o objetivo de entrar para a elite mundial, reforçando que se sente com mais 'armas' para defrontar as melhores surfistas do mundo, caso tal cenário se concretize.



"Ambiciono muito e acho que este ano, realmente, me sinto preparada e estou com uma mentalidade diferente. Mas, que aconteça quando for para acontecer. Vou continuar a tentar fazer um bom trabalho, com o meu treinador Rodrigo Sousa, e estou focada para atingir esse objetivo este ano", vincou.



A bicampeã nacional, em 2021 e 2023, que também começou com o 'pé direito' a Liga Meo deste ano, com uma vitória na primeira etapa, disputada na Figueira da Foz, vai usar a licra 'amarela' na próxima etapa, no Porto (25 de abril a 27 de abril), garantindo que o 'tri' é outro dos objetivos em 2025.



"Vou estar lá no Porto, com a licra amarela. Já não a visto há algum tempo, mas também já vesti no passado e não estou nervosa sobre isso. Estou contente de ter tirado a licra à Teresa [Bonvalot] e agora ser a líder do ranking. O objetivo é manter esta licra amarela o máximo tempo possível. É um bom sinal e ser campeã nacional seria também um dos meus objetivos este ano", concluiu.