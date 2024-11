O tenista português Francisco Cabral, ao lado do francês Théo Arribagé, foi hoje derrotado na final de pares do challenger de Rovereto, perdendo com os indianos Sriram Balaji e Rithvik Bollipalli.

Segunda cabeça de série do challenger italiano, a dupla luso-francesa desperdiçou dois ‘match points’ no ‘super tie-break’ , acabando derrotada pelos parciais de 6-3, 2-6 e 12-10, em uma hora e 21 minutos, por Sriram Balaji (número 71 mundial no ranking de pares) e Rithvik Bollipalli (75), primeiros pré-designados.



Campeões em Braga no final de setembro, Cabral (82.º) e Arribagé (66.º) não conseguiram erguer um novo troféu em conjunto.



Os dois chegaram ainda às meias-finais em Valência, no outro challenger disputado esta época como par.